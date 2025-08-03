Нацгвардійці ліквідували окупантку, яка намагалася штурмувати Покровськ

На Донеччині армія Росії почала залучати до штурмів жінок. Нацгвардійці вже ліквідували одну з окупанток, яка намагалася штурмувати Покровський напрямок. Про це у неділю, 3 серпня, повідомили у бригаді «Спартан» Національної гвардії України.

«Росія почала кидати на штурм Покровського напрямку жінок. За час активних боїв ми бачили багато – “штурмовиків” на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім жінку – вперше», – розповіли нацгвардійці.

Нацгвардійці ліквідували російську військову за допомогою дрона. Українські бійці наголосили, що «кожен, хто прийшов на українську землю, – ворог, якого буде знищено».

Зауважимо, що 31 липня 24 окрема механізована бригада повідомляла про ліквідацію російської штурмової групи, яка намагалася прорватися у Часів Яр Донецької області двома бронемашинами. Серед ліквідованих штурмовиків було щонайменше троє жінок.

«Серед штурмової групи зафіксовано щонайменше три росіянки. Через критичні втрати російське командування кидає в м’ясорубку навіть жінок – ймовірно, набраних з колоній», – наголосили у 24 ОМБр.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 16:00 неділі, 3 серпня, на Покровському напрямку відбулось 38 бойових зіткнень.

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