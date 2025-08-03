Зелений Гай є зоною відповідальності спецпідрозділу «Братство»

Російські війська намагалися закріпитися в населеному пункті Зелений Гай Донецької області. Ворог таким чином хотів просунутися до кордонів Дніпропетровської області. Про це у суботу, 2 серпня, повідомив Спецпідрозділ ГУР МО України «Братство».

«Підрозділ «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України веде вдалі бойові дії на останньому рубежі оборони Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що росіяни, використовуючи свою кількісну перевагу, намагалися вийти на кордони Дніпропетровської області, захопивши на шляху до цього населений пункт Зелений Гай.

Фото спецпідрозділу ГУР МО України «Братство»

«Окупанти вже мали успіх відзвітувати своєму керівництву про вдало захоплену нову територію, але тріумф був дуже короткий, оскільки ця земля є зоною відповідальності спецпідрозділу «Братство», – наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня бійці 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького знищили окупантів, які намагались встановити російський прапор у Маліївці Дніпропетровської області.