Спробу ворожого наступу на Дніпропетровщині було зупинено

Бійці 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького знищили окупантів, які намагались встановити російський прапор у Маліївці Дніпропетровської області. Про це у вівторок, 29 липня, повідомили на сторінці бригади.

Військові відзначили, що ворог не полишає спроб увійти в Дніпропетровську область у зоні бойової відповідальності 31-ї окремої механізованої бригади. Днями мережею ширилася інформація про те, що окупанти перетнули адмінкордон між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Приводом стало відео, на якому росіяни розклали свій прапор у Маліївці.