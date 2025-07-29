Бойова операція ГУР в північній частині Чорного моря, 28 липня 2025 року

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили успішну операцію на тимчасово окупованій Тендрівській косі біля Криму. Про це у вівторок, 29 липня, повідомила пресслужба ГУР.

Як йдеться, бойову операцію провели воїни Департаменту активних дій ГУР МО в північній частині Чорного моря у ніч на понеділок, 28 липня.



«Розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію російських окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією “Роса”», – ідеться в повідомленні.



У ході операції спецпризначенці встановили над островом український прапор. За інформацією ГУР, група українських розвідників покинула острів без втрат.

Тендрівська коса – вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік окупованого півострова Крим.

До слова, 29 липня розвідники показали архівні кадри першого застосування FPV-дронів з човнів у відкритому морі. Завдяки дронам воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі «Петро Годованець» у Чорному морі 11 вересня 2024 року. Тоді окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.