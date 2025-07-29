Спецпризначенці ГУР провели операцію на окупованій Тендрівській косі
Розвідники знищили російських окупантів та їхню техніку
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили успішну операцію на тимчасово окупованій Тендрівській косі біля Криму. Про це у вівторок, 29 липня, повідомила пресслужба ГУР.
Як йдеться, бойову операцію провели воїни Департаменту активних дій ГУР МО в північній частині Чорного моря у ніч на понеділок, 28 липня.
«Розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію російських окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією “Роса”», – ідеться в повідомленні.
У ході операції спецпризначенці встановили над островом український прапор. За інформацією ГУР, група українських розвідників покинула острів без втрат.
Тендрівська коса – вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік окупованого півострова Крим.
До слова, 29 липня розвідники показали архівні кадри першого застосування FPV-дронів з човнів у відкритому морі. Завдяки дронам воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі «Петро Годованець» у Чорному морі 11 вересня 2024 року. Тоді окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.