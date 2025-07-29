Операцію провели бійці підрозділу «Raven Group» у складі «Спецпідрозділу Тимура»

Головне управління розвідки Міноборони України у вівторок, 29 липня, опублікувало архівні кадри, на яких показали, як бійці 11 вересня 2024 року вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі.

Відомо, що вперше FPV-дрони у відкритому морі застосували під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року. Операцію провели бійці підрозділу «Raven Group» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.

Завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі «Петро Годованець» у Чорному Морі. Тоді окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки. Зазначимо, що під час атаки, зокрема, ліквідували російський винищувач Су-30СМ. Бурова установка «Крим-2», в яку вдарили бійці ГУР, була однією із захоплених Росією у 2014 році платформ, раніше відомих як «Вишки Бойка».

Нагадаємо, 3 липня військові показали кадри операції зі знищення позицій російських операторів БпЛА.