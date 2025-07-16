Українські піхота, артилерія та логістика потребують прикриття з неба. Російським дронам протистоять українські дрони та зенітні озброєння, російській підступності та жорстокості – українська винахідливість, командний дух та бажання розвиватися.

Як створювалася і як працює протиповітряна компонента 100 окремої механізованої бригади на Донеччині – розповідають військовослужбовці, які стоять біля витоків бригадної ППО.

Дуель дронів

Російське розвідувальне «крило» Supercam кружляє над лінією фронту на Донеччині. З висоти близько 3 кілометрів, на якій його не можуть дістати українські зенітні кулемети, воно шукає позиції української артилерії. Екіпаж російського «крила» намагається виявити точки «виходів» українських гармат і передати координати своїм артилеристам і операторам FPV-дронів для подальшого ураження. Але раптом картинка в росіян зникає: Supercam, який полював на позиції української артилерії, сам став здобиччю. Його наздогнав і перетворив на решето український зенітний БпЛА. Невдовзі така ж доля спіткала «Орлан», який збирав розвідувальні дані для окупантів на цій же ділянці фронту.

«Два російські “ока” – мінус», – доповідає «Бос», командир взводу ударних БпЛА в зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні 100 ОМБр. Українська «арта» тим часом продовжує виконувати бойові завдання. А робота російської артилерії та операторів БпЛА деякий час буде ускладнена через дефіцит розвідувальних даних. До того ж, радіокеровані російські FPV потраплять під дію РЕБ, а оптоволоконні – збиватимуться зенітними розрахунками, які прикривають артилерійські позиції 100 ОМБр.

«Бос» на війні вже близько року. Мав приватний бізнес, але розумів, що захист країни зараз – значно важливіший. Побачив у себе у Волинській області банер з телефоном рекрутингового центру 100 окремої механізованої бригади, яка базується там же, на Волині. І сприйняв це як знак долі: пішов добровольцем до лав 100 ОМБр.

«Бос» (фото Андрія Ревуна, 1 ЦІКП)

Після військової підготовки – вирушив з бойовими підрозділами бригади на Донеччину. Починав службу простим солдатом.

«Наш зенітний дивізіон тоді був щойно сформованим. Але кістяк його складали кадрові, досвідчені офіцери. Вони й запропонували мені керувати радіолокаційною станцією (РЛС)», – розповідає «Бос».

Три місяці тому він, вже маючи звання молодшого лейтенанта, очолив новостворений взвод зенітних БпЛА в складі дивізіону. Робота цього невеличкого високотехнологічного підрозділу вже дає результат, наголошує командир взводу:

«Працюємо в режимі «повітря-повітря»: перехоплюємо і знищуємо нашими дронами російські дрони, передусім розвідувальні. Наприклад, вилітає російський БпЛА «Орлан», вишукує наші позиції, місця розташування. Ми знищуємо його. І одразу бачимо тенденцію: ворог значно менше уражає наші сили та засоби. В нас непогані показники, і ми хочемо й надалі розвиватися в цій сфері».

«Наша основна робота – прикривати артилерію з повітря»

«Сталева Сотка» починалася як бригада Територіальної оборони, тобто як легка піхота. Здобувши бойовий досвід і показавши свій характер на Донеччині, бригада навесні 2024 року отримала статус механізованої та була включена до складу Сухопутних військ. Для її бійців це стало додатковим стимулом для професійного і кар’єрного зростання. Бригада не просто отримала бронетехніку та потужні артилерійські системи: вона опанувала нові види озброєння і техніки, масштабувалася, стала активніше використовувати в бойовій роботі новітні технології.

Живим прикладом цих змін є «Оса» – головний сержант зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 100 ОМБр. На війні він вже три роки. Як і «Бос», він пішов до війська добровольцем. Маючи досвід строкової служби, отримав посаду командира відділення в автомобільній роті бригади. Але зрозумів, що це «не зовсім його»: «Оса» прагнув фахового зростання, бойової роботи та драйву від знищення ворожих цілей. Тому вирішив опановувати системи протиповітряної оборони.

«Оса» (фото Андрія Ревуна, 1 ЦІКП)

«Я не гнався за високими посадами: мені найбільше хотілося в бойовий підрозділ, – пояснює боєць. – Тому з командира взводу перевівся на стрільця-зенітника: в зенітному взводі, на щастя, були вакантні місця».

Коли бригада отримала статус механізованої, її маленький протиповітряний підрозділ розширили до дивізіону, який має на озброєнні різні зенітні засоби і здатен працювати проти декількох ворожих цілей одночасно. «Оса», показуючи ефективну бойову роботу, дослужився до головного сержанта дивізіону. І нині відповідає за планування, бойову підготовку побратимів, і, що не менш важливо, за взаємодію з іншими підрозділами.

«Наша основна робота – прикривати артилерію з повітря, щоб ворожі БпЛА не побачили наші артилерійські установки і не змогли їх пошкодити. Тому працюємо з такими новими та ефективними засобами, як дрони-перехоплювачі», – говорить «Оса».

«Бос» продовжує його думку: «Безпілотні апарати – вже стоять на першому місці в нашій армії за кількістю уражень. А зараз вони дедалі краще показують себе як елемент ППО. І ми хочемо в цьому напрямку бути найкращими».

«В хлопців з’явився азарт вполювати більше ворожих БпЛА, щоб осліпити ворога»

Дрони, які полюють за іншими дронами – нове слово у військовій науці. Отже, зенітникам 100 ОМБр довелося не просто показувати ефективну роботу новими засобами, а створювати спеціалізований підрозділ фактично з нуля.

«Оса» пригадує, як це відбувалося: «Ми почали навчатися і розвиватися з нуля. Взвод зенітних БпЛА сформували з хлопців, які раніше не мали відповідної практики. Я організував підготовку пілотів, штурманів, техніків».

Підрозділ отримав зенітні дрони та все необхідне обладнання для їхнього застосування. Екіпажі постійно тренувалися, робили вильоти над фронтом для пошуку цілей. Але успішних збиттів деякий час не було.

«Ми почали вивчати досвід зенітних підрозділів у сусідніх бригадах. Дзвінки, спілкування з колегами, які працюють з зенітними дронами. Минуло 10 днів інтенсивної роботи, і ми отримали перший результат, – згадує «Оса». – Причому збили саме ударний дрон: «Ланцет», який летів до нашої артилерійської позиції. Після цього мої хлопці приземлили російське «крило»-камікадзе «Молнію», за нею – розвідувальний дрон Supercam. І далі пішло-поїхало!»

Оператори зенітних дронів успішно збивають ворожі цілі (фото 100 ОМБр)

Нині оператори зенітних дронів 100 ОМБр знищили понад десять російських безпілотників літакового типу, тож в окупантів помітно ускладнилася робота з повітря в зоні відповідальності 100 ОМБр.

«Наші хлопці – молодці, працюють віддано, в них з’явився азарт вполювати більше ворожих БПЛА, щоб «осліпити» ворога».

«Якщо в підрозділі класні пацани, готові ловити нове на льоту, то вам усе дається легко»

«Зенітний безпілотний» взвод, яким керує «Бос» – це трохи більше 30 бійців. Командир такого невеликого, але автономного і спеціалізованого підрозділу, має постійно тримати в голові одразу кілька моментів:

ефективність бойової роботи, технічні проблеми, які виникають в процесі та пошук рішень для них;

морально-психологічний стан особового складу та потреби кожного бійця;

забезпечення всім необхідним для бойової роботи та побуту.

«Це дуже серйозна відповідальність за бійців, наче за власних дітей. Маєш бути в курсі всього: від технічних розрахунків щодо застосування дронів до поточної ситуації на наших позиціях», – зізнається «Бос».

В умовах сучасної війни змінюється роль і офіцерів, і сержантів, і звичайних солдатів, такий висновок робить «Оса». Він порівнює свою нинішню функцію у війську і ту роль, яку він відігравав на сержантській посаді під час строкової служби два десятиліття тому: «Найцікавіше, що обов’язки сержантів відтоді практично не змінилися. Але нинішній сержант навчився брати відповідальність на себе, брати ініціативу в свої руки. Це означає діяти автономно і рішуче, і цілу низку питань вирішувати самостійно».

Взвод зенітних БпЛА працює злагоджено (фото 100 ОМБр)

Взвод зенітних БпЛА – це чітко налагоджена командна робота. «Головне – з ким ти працюєш, – каже «Бос». – Якщо в тебе в підрозділі класні пацани, якщо твій особовий склад готовий навчатися і ловити нове на льоту, то вам усе дається легко. І складні на перший погляд завдання для вас такими не будуть».

«Бос» і «Оса» озвучують основні моменти, на яких тримається ефективність:

1. Командир і його підлеглі обговорюють завдання, щоб знайти найкращий варіант дій.

«Ми завжди запитуємо: хлопці, можливо, ви б це по-іншому зробили? Якщо є кращий варіант – ми доведемо його нашому керівництву», – каже «Бос».

2. Керівництво 100 ОМБр довіряє своїм зенітникам, чує їхню думку і не зловживає «мікроменеджментом».

3. Командир зенітного дивізіону відкритий до інновацій і водночас довіряє своїм підлеглим.

«Він має немаленький бойовий досвід і сучасний погляд на війну. Щодо робочих питань в нас із командиром не було жодних суперечок. Я багато чому в нього навчився», – зізнається «Оса».

4. В зенітному дивізіоні 100 ОМБр панує суворий «сухий закон». Його порушники не мають жодного шансу продовжувати службу в цьому підрозділі.

5. Успіхи бійців бачать і заохочують. Той, хто найкраще виконує свої завдання, заслуговує на підвищення, в цьому «Бос» і «Оса» одностайні.

6. Боєць може поговорити з командиром і поділитися наболілим: незалежно від того, чи йдеться про бойову роботу, чи про родинні проблеми.

«Чи не найбільшою проблемою є моральна втома. Є ті, хто воює багато років, дехто взагалі з 2014-го, – визнає «Оса». – І тут ми підходимо професійно: надаємо допомогу, відправляємо на відпочинок, на реабілітацію. Бо виснажена людина не може виконувати бойове завдання з ефективністю 100%».

Коли йдеш до війська добровольцем – ти сам визначаєш свою долю, і період служби стає часом особистого розвитку, вважає «Бос»: «Нам треба постійно працювати над собою. І, можливо, тому мені подобається в армії. Після завершення війни багато хлопців мріють повернутися до цивільного життя. А я хотів би залишатися у війську. Я вважаю, що буду тут корисним», – завершує розмову «Бос».

Сухопутні війська Збройних сил України – це величезний «організм», в якому проходять службу сотні тисяч чоловіків і жінок. Фактично, це найбільший в Україні роботодавець з великою кількістю різноманітних вакансій.

Українському війську потрібні люди дуже різних спеціальностей. І той, хто стає до лав як доброволець – сам обирає місце служби та майбутній військовий фах. Повний перелік вакансій та всі подробиці щодо них має 1-й центр рекрутингу Сухопутних військ: з ним можна зв’язатися через його офіційну сторінку або за телефонами 0 800 503 696 та 097 902 30 89.

Євген Солонина, Олег Калашніков, 1 Центр інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ