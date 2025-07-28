Українські військові взяли в полон росіянина, який здався захисникам без єдиного пострілу

Українські військові взяли в полон росіянина, який здався захисникам без єдиного пострілу після ліквідації свого напарника. Про це у неділю, 27 липня, повідомила 63-тя окрема механізована бригада.

Як розповів боєць 106-го батальйону 63-ї бригади на псевдо «Дикий», одного ранку його напарник почув ворожі голоси. Військовий зреагував та згодом помітив на позиції підозрілий рух і миттєво відкрив вогонь, вразивши ворога. Та після цього бійці зрозуміли, що десь поруч є ще один ворожий військовий.

Українські захисники не могли знайти окупанта, тому викликали дрон з гучномовцем, аби виманити його.

«Ми почали його шукати, шукали, не змогли знайти. Просто всю територію обійшли, і все, і стріляли, і кричали йому, щоб він здавався. Щоб не ризикувати особовим складом було прийнято рішення командиром викликати дрона з гучномовцем і запропонувати окупанту здатися. Дрон політав, і окупант вийшов на територію з піднятими руками», – розповів боєць.

Полонений був поранений, тому його завели в укриття та надали допомогу.

Нагадаємо, 20 липня бійці 5-го прикордонного загону на Курському напрямку взяли у полон російського військового, який заблукав та сам вийшов на українську позицію.