Прикордонники евакуювали полоненого з позиції та передали одному з підрозділів Сил оборони

Бійці 5-го прикордонного загону на Курському напрямку взяли у полон російського військового, який заблукав та сам вийшов на українську позицію. Про це у неділю, 20 липня, повідомила Державна прикордонна служба.

Як розповіли прикордонники, полонений виявився військовослужбовцем 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. 35-річний рядовий, заблукавши, сам вийшов на позицію українських бійців.

Чоловік родом з Курганської області Росії, він добровільно підписав контракт на один рік та надав згоду на відправлення його в зону проведення бойових дій. За підписання контракту росіянину обіцяли 3 млн російських рублів, однак він їх не отримав.

«Майже відразу його направили до Курської області, а в невдовзі відправили на перший штурм українських позицій, який для нього закінчився, можна сказати, що позитивно, чого не скажеш про решту військовослужбовців РФ, які брали участь у штурмі», – розповідають у дописі.

Прикордонники евакуювали полоненого з позиції та передали одному з підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, 16 липня повідомляли, що військовослужбовці Луганського прикордонного загону взяли у полон 45-річного молодшого сержанта російської окупаційної армії у районі Серебрянського лісництва.