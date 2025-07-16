Російський військовий сам вийшов на позицію українських воїнів

Військовослужбовці Луганського прикордонного загону взяли у полон 45-річного молодшого сержанта російської окупаційної армії у районі Серебрянського лісництва. Про це у середу, 16 липня, повідомили у Державній прикордонній службі.

Російський військовий сам вийшов на позицію українських воїнів, бо заблукав. Окупант попросив українських військових показати його назагал, щоб рідні знали, що він живий.

«Прикордонникам житель казані, в минулому – електромеханік, розповів історію, в якій, як це роблять багато росіян під час потрапляння в полон, показав себе жертвою обставини і абсолютним противником війни», – йдеться у повідомленні.

За розповіддю росіянина, він потрапив до війська у 2022 році. Перед відправкою в район Кремінної, воював на Сватівському, Куп’янському напрямах. Зі слів окупанта, він ні в кого не стріляв, а основним його знаряддям була лише лопата.

«З розповіді росіянина, він виконував лише оборонні завдання, але на всіх названих напрямах путінська орда не стоїть в обороні», – наголошують прикордонники.

Полонений заявив, що російські командири не забезпечували належного зв’язку, екіпірування і фактично нехтували життями особового складу.

Наразі українська сторона проводить подальші заходи щодо полоненого, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 10 липня на Куп’янському напрямку Харківської області прикордонники підрозділу «Фенікс» дроном Mavic захопили у полон двох російських піхотинців та врятували їх від атак колишніх побратимів.