Бійці взяли в полон 29-річного нігерійця Кехінде Олувагбемілеке

На Запорізькому напрямку бійці легіону «Свобода Росії» взяли в полон нігерійця, який воював на боці окупантів. Про це у п’ятницю, 4 липня, повідомили на сторінці проєкту «Хочу жить».

«Росіяни, які воюють на боці України, беруть в полон африканця, який воює на боці Росії – це не сюжет фільму, це реальність нинішньої війни», – йдеться у дописі.

Бійці взяли в полон 29-річного нігерійця Кехінде Олувагбемілеке. З’ясували, що він 4 роки жив у Росії, займаючись продажем наркотиків. Коли його спіймали, то запропонували замість в’язниці піти на війну. Відтак африканець провоював 5 місяців, перш ніж здатися в полон на Запорізькому напрямку.

«Кехіндє – один із тисяч найманців із третіх країн, завербованих Міноборони РФ для війни в Україні. Ми вже опублікували дані майже 7 тисяч іноземних найманців із 14 країн світу – але це лише мала частина тих іноземців, кого Кремль відправив помирати в Україну. Всі вони – дешева жива сила, яку не шкода», – додають у проєкті.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що на Сіверському напрямку українські захисники захопили в полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці російської окупаційної армії.