Ван Ву шкодує про підписаний контракт із міноборони РФ

Українські військовослужбовці на фронті захопили у полон ще одного громадянина Китаю, який воював на боці Росії. Солдата взяли в полон під Торецьком на Донеччині. Про це повідомили на сторінках проєкту «Хочу жить» 27 червня.

24-річний Ван Ву на позивний «Сабля» воював у складі 102-го мотострілецького полку 150 дивізії ЗС РФ.

За даними проєкту, з-поміж 25 новобранців цього полку тільки четверо були громадянами Росії. Ван Ву, як і більшості російських найманців, обіцяли роботу в тилу, але після підготовки відразу кинули на передову під Торецьк.

«Більшість із тих, хто потрапив на відео (ідеться про новобранців полку – ред.), або мертві, або серйозно поранені. Майже всі не пережили перший же самогубний штурм, зокрема друг Ван Ву, Ян Цзіньшен. Їхні смерті полонений китаєць бачив на власні очі», – ідеться в повідомленні.

Китайський найманець розповів, що дуже шкодує про підписаний контракт із міноборони РФ. Він сподівається повернутися додому і знову побачити сім’ю.

«Я дійсно розумію, що нас обдурили... Я вважаю, що підписання цього контракту – це ганебний вибір... Упевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх обманюють», – повідомив Ван Ву.

Нагадаємо, про перший випадок взяття в полон громадян КНР на території України стало відомо 8 квітня 2025 року. Тоді в полон до українських бійців потрапили Ван Гуанцзюнь і Чжан Женьбо, які воювали на боці російської армії. Вони заявили, що влада Китаю не причетна до їхнього відправлення на війну, а також розповіли про їхнє перебування в армії країни-агресора.

Україна регулярно закликає уряди всіх країн, чиїх громадян РФ вербує для участі у війні, а також усе світове товариство, докласти всіх можливих зусиль, щоб припинити вербування своїх громадян.

Українське МЗС просить іноземців у будь-який спосіб уникати потрапляння до лав російської окупаційної армії, а в разі відправки на фронт – звертатися до проєкту «Хочу жить».