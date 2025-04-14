Полонені громадяни Китаю дали пресконференцію в Києві

У понеділок, 14 квітня, нещодавно полонені українськими бійцями громадяни Китаю заявили, що влада Китаю не причетна до їхнього відправлення на війну, а також розповіли про їхнє перебування у російській армії. Деталі перебування на службі в росіян двоє військовополонених з Китаю розповіли на пресконференції у Києві, передають «Інтрфакс-Україна», Українська правда» та «Суспільне».

За словами одного з полонених, Вана Гуанцзюня, у цивільному житті він був пожежником-рятувальником, проте втратив роботу під час пандемії Covid-19. Рекламу із пропозицією долучитися до російської армії Ван знайшов у застосунку TikTok.

Військовополонений запевнив, що китайський уряд попереджав про «небажані поїздки» на російсько-українську війну. Ван також заявив, що не мав зв’язку з урядом Китаю та добровільно підписав контракт із росіянами.

Другий полонений китаєць, Чжан Ренбо, також підписав контракт з російською армією добровільно та відкинув причетність до цього китайського уряду. За його словами, він походить із заможної сім’ї та нібито поїхав до Росії подорожувати.

«За словами обох іноземців, вони підписали контракти з міноборони РФ, спокусившись на велику одноразову грошову винагороду та подальші щомісячні виплати у розмірі 200-250 тис. рублів. Один із них підписував контракт у Ростові, інший – у Казані. Як стверджують полонені, потім їх перевезли у польові наметові табори для короткотривалого навчання, а згодом – до тимчасово окупованого Донецька», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Полонені громадяни Китаю розповіли, що служили в двох різних підрозділах для іноземців – ними командували росіяни. В одному з підрозділів було двоє громадян Китаю, а в іншому – 10.

Полонені розповіли, що їх переважно долучали до важкої роботи, а росіяни трималися від них осторонь. Усі комунікація у підрозділі відбувалася російською, і полонені громадяни Китаю заявили, що від них приховували інформацію про військові плани. За словами Вана, про місце призначення підрозділу він дізнався тільки коли військові прибули на місце.

Полонені додали, що вони не могли користуватися картками з виплатами за контрактну службу. За словами Чжана, телефон із застосунком, прив’язаним до картки, росіяни забирали та розраховувалися грошами іноземців за пальне та павербанки.

Обидва китайських полонених розповіли, що не вбивали українських військових, оскільки пробули на фронті недовго. Зазначимо, під час першого допиту китайські громадяни заявили, що їх захопили у полон в перший їхній бойовий вихід.

Китайські громадяни заявили, що готові брати участь в обміні та наголосили, що хочуть повернутися до Китаю. На питання щодо умов утримання в полоні вони розповіли, що до них добре ставляться, а також годували їх їжею з McDonald's.

Нагадаємо, вперше за понад три роки російсько-української війни, 8 квітня, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю. Україна рішуче засудила втягування Росією громадян Китаю в її війну проти України та клопотала про пояснення цього інциденту з боку КНР.

Під час першого допиту СБУ один з полонених розповів, що на позицію, де він перебував, росіяни кинули вибухівку з газом. За його словами, він вдихнув газ та міг загинути, але один з українських бійців витяг його з приміщення та врятував йому життя.

За даними Reuters, на боці Росії наразі воюють близько 200 китайських громадян. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про участь щонайменше 150 громадян Китаю.