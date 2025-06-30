Військовополонені камерунці Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк

На Сіверському напрямку українські захисники захопили в полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці російської окупаційної армії. Полонені найманці заявили, що хочуть повернутися на батьківщину, а не до РФ. Про це вони розповіли в інтервʼю медіакоманді 20-го окремого полку безпілотних систем К-2.

Військовополонені – Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк – розповіли, що їхали до Росії працювати на фабриці з виробництва шампуню та лікувати зуби, але їх змусили укласти однорічний контракт на службу в російській армії. За це їм пообіцяли 1 млн 100 тис. рублів, що значно менше, ніж путінський режим пропонує своїм громадянам.

Зі слів Анатоля Франка, він приїхав у Москву в серпні 2024 року, щоб полікувати зуби. Африканець планував повернутися додому за 18 днів.

«На моє здивування, мене та інших чоловіків міграційна служба покликала у кабінет. У мене зняли відбитки пальців та зліпок щелепи. Потім сказали, що мені робити – я відмовився. Мене заблокували та не дозволили повернутись назад», – розповів Франк.

Він та інші іноземці пробули в московському аеропорту близько восьми годин, після чого їх передали російським військовим. Їх посадили в авто та везли в невідомому напрямку майже два дні, заявив Анатоль Франк. Після цього вони ще два дні провели на території російської бази.

«За кілька днів вони (росіяни – ред.) нас одягли в російську форму та сказали: “Ви доєднуєтесь до російської армії”. Я сказав, що хочу повернутись, але вони нас змусили підписати контакт», – сказав африканський найманець.

За його словами, коли він потрапив на фронт, то отримав вказівку йти вперед і за три дні потрапив в полон до українських військових.

Африканців захопили в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони та першим стрілецьким та першим механізованим батальйонами 54-ї ОМБр.

Один з військовослужбовців ЗСУ повідомив, що під час евакуації Анатоля Франка, російський дрон атакував африканця та двох українських військових, унаслідок чого вони зазнали поранень.

Окрім найманців з Камеруну, на Сіверському напрямку військові також взяли в полон громадянина Ємену, а камерунці розповіли, що серед російських найманців є громадяни Зімбабве, Бангладеш та Китаю.

До слова, медіа повідомляли, що Росія вербує тисячі мігрантів з африканських країн, заманюючи їх фейковими оголошеннями про високооплачувану роботу. Багато з африканців працюють на оборонних підприємствах у РФ, а ще частина – воюють на передовій в Україні.