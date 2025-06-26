Захоплених російських окупантів Україна використає для обміну на своїх захисників

Українські десантники спільно з суміжними підрозділами захопили в полон групу російських солдатів на Сумському напрямку. Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в четвер, 26 червня.

За даними командування, більшість полонених несли службу у 810-й та 155-й окремих бригадах морської піхоти РФ. Перша бригада дислокується в окупованому Севастополі, інша – у Приморському краю РФ.

«Саме ці бригади відзначались особливою жорстокістю щодо українських військовослужбовців у ворожому полоні. У своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози», – розповіли військові.

Російським військовополоненим вже надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Вони можуть бути використані для майбутніх обмінів між РФ та Україною.

Зазначимо, що військові російської 810-ї окремої бригади морської піхоти беруть участь у війні проти України з 2014 року. Зокрема, вони блокували аеродроми Кіровське та Бельбек у Криму, а також їм наказували блокувати українських морпіхів з 1-го окремого батальйону в Феодосії.

За час повномасштабного вторгнення військові російської 810-ї бригади брали участь в окупації Маріуполя та інших населених пунктів на Донеччині. Також окупанти у складі цієї бригади виконували завдання на Харківщині та Запоріжжі. З 2024 року 810 бригада бере участь у боях на Курщині.

Військові 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ беруть участь у повномасштабному вторгненні з 2022 року. Бригада вела бої під Києвом і Вугледаром в Донецькій області, а після початку операції ЗСУ в Курській області підрозділи бригади перекинули в напрямку Курщини.

У квітні 2022 року низка українських медіа з посиланням на спецслужби повідомили, що бійці 155-ї ОБрМП РФ скоїли воєнні злочини під час окупації села Розважів у Вишгородському районі Київщини.

У серпня 2024 року у мережі зʼявилося відео, як російські військові зі 155-ї бригади відрізали голову українському військовополоненому, а в січні цього року – розстріляли шістьох українських військовополонених.

Раніше ZAXID.NET писав про військового 3-ї окремої штурмової бригади з позивним «Марік», який самотужки захопив у полон чотирьох російських військових.