Військовий з позивним «Марік» захопив у полон чотирьох окупантів

Військовий третьої штурмової бригади з позивним «Марік» самотужки захопив у полон чотирьох російських військових, які намагалися закріпитися в сусідній лісосмузі. Про це у четвер, 19 червня, розповіли у пресслужбі 3 ОШБр та опублікували відео на власному ютуб-каналі.

Шестеро російських штурмовиків, пересуваючись на квадроциклах, намагалася закріпитися в сусідній лісосмузі. Окупантів побачили оператори дронів 3 ОШБр та ліквідували двох з них. Решта росіян сховалися у бліндажі, однак й там їх застали українські дрони, атакувавши укриття. Після виходу з бліндажа росіяни намагалися просуватись далі, однак їм став на заваді «Марік» – стрілець 2-го штурмового батальйону 3-го взводу «Мантікор».

«Я почав їх обстрілювати, а потім, підходячи ближче, кинув гранату. Крикнув їм: “Виходьте! Нас тут багато, ви не витягнете”. Наказав черзі скидали зброю, броню й ставали на коліна. І вони вийшли, а коли побачили, що я один, то звісно очманіли», – розповів «Марік».

«Марік» провів окупантів у бліндаж, де оглянув, дав їм води та сигарет. Росіяни мали осколкові поранення, тож український військовий надав їм медичну допомогу. За словами «Маріка», окупанти були сильно налякані, оскільки вважали, що у полоні їх або вб’ють, або будуть катувати.

«Їм казали ні за яких обставин не здаватися у полон, бо українці будуть з них знущатися. Ви б бачили їхні перелякані очі. Я запевнив, що ніхто не буде їх чіпати. Ще напевно хвилин 30 вони навіть дихати боялися, так їх залякали полоном. Я попросив, щоб після обміну полоненими вони розповіли правду, що їх ніхто не ображав», – розповів «Марік».

«Марік» зазначив, що йому вдалося захопити окупантів завдяки злагодженій роботі командно-спостережного пункту та розрахунку БпЛА.

Всі четверо полонених росіян розповіли, що у цивільному життя мали або проблеми з законом, або зловживали алкоголем. Вони уклали контракт з російським міноборони, щоб уникнути кримінальної відповідальності та заробити грошей.

Нагадаємо, на Торецькому напрямку бійці «Азову» захопили у полон групу російських штурмовиків. Полонені думали, що на них чекає страта, однак «азовці» наголосили, що на відміну від росіян не вчиняють воєнних злочинів.