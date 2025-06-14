«Азов» захопив у полон групу російських штурмовиків

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України захопили у полон групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку. Про це військові повідомили у соцмережах бригади та опублікували відео успішної операції на своєму ютуб-каналі.

На Торецькому напрямку Донецької області українські військові здійснили зачистку зруйнованих будинків. У підвалах будівель «азовці» виявили російських окупантів, які намагалися сховатись.

«Наслідки відбитих ворожих штурмів – це десятки блукаючих по лінії зіткнення окупантів. Саме таких “підвальних” мешканців шукають, беруть в полон або ліквідовують азовці на передовій. Окупантам з цього відео пощастило (не всім). Вони здалися бійцям 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” і обрали життя», – йдеться у повідомленні.

Українським військовим вдалося захопити у полон щонайменше п’ятьох російських штурмовиків. Окупант із позивним «Шантарам» мав поранення ноги, «азовці» пообіцяли надати йому допомогу. Наймолодшому російському штурмовику 19 років.

Окупанти думали, що українці розстріляють полонених, як це роблять росіяни, однак «азовці» зауважили, що не вчиняють воєнних злочинів: «Ми – не ви», – наголосив боєць «Азову».

Полонених окупантів евакуювали на броньованій машині, тепер вони поповнять обмінний фонд.

Нагадаємо, 31 травня бригада «Азов» повідомила про захоплення у полон вісьмох російських військових на Донеччині. Всі полонені – військові російської 150 мотострілецької дивізії.