На Торецькому напрямку бійці бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України захопили у полон вісім російських військових. Про це у суботу, 31 травня, повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

Всі полонені росіяни – рядові, вони обіймали посаду «стрілок». Крім того, всі окупанти, яких вдалося захопити у полон, воювали проти України у складі 150 гвардійської мотострілецької дивізії.

«Кожен полонений окупант – це потенційне звільнення бійця Сил оборони з неволі. Всім росіянам, які склали зброю, гарантовано збереження життя і здоров’я. В іншому випадку на окупантів чекає лише ліквідація. Усіма можливими способами», – йдеться у повідомленні «Азову».

На оприлюдненому українськими військовими відео, полонені окупанти просять обміняти їх на бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

Додамо, що 150 гвардійська мотострілецька під час повномасштабного вторгнення причетна до окупації Маріуполя, Мар’їнки, Курахове, а з березня 2025 року березня бере участь у боях за Торецьк.

Нагадаємо, 31 травня Командування десантно-штурмових військ повідомило, що українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десять окупантів. Вони намагалися окупувати два села у Сумській області.