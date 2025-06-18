Ахад Валі благає допомогти йому повернутися додому

Українські військові захопили у полон громадянина Пакистану на ім’я Ахад Валі, який воював проти України. Пакистанець стверджує, що росіяни примусили його укласти контракт з міноборони та благає допомогти йому повернутися додому. Про це повідомив військовий Юрій Бутусов, який у середу, 18 червня, опублікував інтерв’ю полоненого пакистанця.

Пакистанець Ахад Валі не знає російської мови, свою історію він розповідав англійською. За словами полоненого, йому 32 роки, він родом з пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, де має дружину та чотирьох дітей: двох синів та двох доньок.

Полонений стверджує, що у грудні 2024 року намагався через Росію нелегально потрапити до Фінляндії, а далі до Німеччини, де раніше працював протягом 7 років. На кордоні його затримали російські силовики та відвезли до в’язниці, де обманом змусили підписати військовий контракт.

«Він [росіянин] не розумів англійської. Приніс якісь папери, сказав підписувати. Я питаю: “це на депортацію?”, сказав, що так. Я підписав. Я бачив папери, але не розумів, що там написано, а мені їх не перекладали», – розповів полонений.

За словами Ахада Валі, при затриманні у нього відібрали мобільний телефон. З моменту затримання його п’ять разів перевозили на різні локації аж поки він не опинився в Україні. Росіяни, стверджує полонений, погрожували йому зброєю та били за відмову виконувати накази.

«Я не розумів, що я опинився в Україні. Я подивився навколо, всюди бомблять. І лише тоді мені віддали телефон. Вони дали мені зброю, але без патронів. Я багато разів бився з російським командиром. Я питав: “Чому я тут? Чому я маю кудись йти?”», – розповів Ахад Валі.

За словами Ахада Валі, росіяни силою змусили його йти на позиції українських військових. Незабаром Ахада атакував дрон, внаслідок чого він отримав поранення ніг. Травмованого пакистанця побачив український військовий, надав йому медичну допомогу та евакуював у безпечне місце. Полонений благає допомогти йому повернутися додому. За його словами, він не хотів брати участь у війні проти України.

«Допоможіть мені! Заберіть мене додому! Я бачив такі жахіття, я не хотів нікого вбивати. Ця Росія зламала мені життя», – заявив полонений пакистанець.

Нагадаємо, на Курщині українські військові захопили у полон 41-річного російського офіцера Алєксєя Мамаєва, який раніше служив командиром тральщика Каспійської флотилії Військово-морського флоту Росії. На війні проти України він обіймав посаду командира взводу.