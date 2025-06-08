ЗСУ захопили у полон екскомандира тральщика Каспійської флотилії Росії

У Курській області українські військові захопили у полон колишнього командира тральщика [узагальнена назва для типу військових кораблів протимінної оборони] Каспійської флотилії Військово-морського флоту Росії. На війні проти України капітан-лейтенант Алєксєй Мамаєв обіймав посаду командира взводу. Про це 41-річний військовополонений розповів в інтерв’ю журналісту та військовому Юрію Бутусову.

За словами полоненого, він народився у Санкт-Петербурзі 26 грудня 1984 року. У рідному місті росіянин закінчив військово-морський інститут, а після навчання протягом шести років проходив службу у Дагестані на тральщику, згодом став його командиром.

Як стверджує Алєксєй Мамаєв, у 2013 році його звільнили з посади командира тральщика через упередженість начальника, який хотів влаштувати на його місце свого знайомого. Після звільнення окупант працював охоронцем, а у листопаді 2024 намагався поновитися на посаді. Мамаєв підписав контракт з російським міноборони та вирушив на війну проти України в обмін на обіцянки про поновлення на військово-морській службі. За умовами контракту, російський військовий мав щонайменше три місяці перебувати на лінії боєзіткнення. Його відправили у селище Тьоткіно Курської області.

«Казали, що в Тьоткіно все спокійно. Прийдеш – стеж за особовим складом, щоб не бухали. Були випадки, коли вони [російські військові] ходили по селищу й десь у підвалах знаходили вина, спирт», – розповів полонений.

Напочатку травня біля селища Тьоткіно активізувалися бойові дії, зокрема, посилилися обстріли з боку українських військових. Мамаєв отримав наказ від командира роти разом з підлеглими облаштувати спостережний пост на околиці селища. Там його разом з іншими російськими військовими ЗСУ захопили у полон.

«Коли ми окопалися нам мали принести на перехрестя принести воду та їжу, я двох і відправив. Нас лишилося троє. Поки я облаштовував для себе позицію двоє хлопців спостерігали за ситуацією. Один мені каже: “хлопці йдуть”. Я так глянув, не визначити точно, оскільки сонце сліпить, наче схожі. Так само одягнені як наші, почали їх гукати “йдіть до нас”. Ну от вони до нас забігли та почали “руки в гору”, нас обшукали, все забрали, мене зв’язали, посадили в мій окоп», – розповів російський військовий.

Під час інтерв’ю росіянин жалівся, що з озброєння у них були лише автомати. Також Мамаєв критикував відсутність дисципліни в російській армії та мародерство. На його думку, це пов'язано з тим, що більшість військовослужбовців Збройних сил Росії – колишні в’язні. Крім того, за словами Мамаєва, його неодноразово атакували безпілотниками власні побратими.

Окремо Мамаєв зауважив, що приємно здивований гарним ставлення українців до російських полонених. Він розповів, що українці «йдуть на великі поступки» військовополоненим росіянам.

Зауважимо, що Каспійська флотилія Росії є найпотужнішим військово-морським об'єднанням у Каспійському регіоні. У складі флотилії кілька бригад та дивізіонів кораблів, берегові війська. Дивізіон артилерійських катерів має пункти базування в Астрахані та Махачкалі. Флагман флотилії – ракетний корабель проєкту 11661К «Дагестан».