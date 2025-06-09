Африканського найманця Маліка Діопу взяли в полон на Торецькому напрямку

Росія вербує тисячі мігрантів з африканських країн, заманюючи їх фейковими оголошеннями про високооплачувану роботу. Багато з африканців працюють на оборонних підприємствах у РФ, а ще частина – воюють на передовій в Україні. Про це пише британська газета The Telegraph в понеділок, 9 червня.

36-річний Жан Онана, який був безробітним у рідному Яунде, столиці Камеруну, відгукнувся на вакансію працівника на виробництві шампуню у Росії. Іноземець планував заробити грошей, аби прогодувати дружину і трьох дітей.

Онана назбирав гроші на переліт і в березні прибув до Москви. Він приєднався до сотень інших африканців, які опинилися у РФ на навчанні або в пошуках роботи.

Однак замість обіцяної роботи Жана Онана та ще десятьох чоловіків з Бангладеш, Камеруну, Зімбабве та Гани затримали. Їм сказали, що ніякої роботи не буде, і запропонували натомість укласти однорічний контракт на службу в російській армії.

Під тиском Онана погодився стати військовослужбовцем, після чого пройшов п’ятитижневий вишкіл в російському Ростові та в окупованому Луганську. Разом з ним у навчальному підрозділі було ще близько 10 іноземців з Бангладеш, Зімбабве та Бразилії.

Під час навчань Онана ще мав змогу зв’язатися з родиною, але незадовго до передислокації на фронт у нього відібрали телефон і документи.

Бойовий шлях Жана Онана обірвався майже одразу. У травні його з вісьмома іншими солдатами відправили до бункера, який згодом обстріляли. Усі загинули, окрім Онани. Він отримав поранення і провів шість днів серед руїн, перш ніж потрапити в полон до ЗСУ.

The Telegraph зауважує, що до війни в Україні вже залучені сотні, а можливо, й тисячі земляків Онана. Інших мігрантів з Африки мобілізували на підприємства для підтримки військово-промислового комплексу РФ.

Через масштабні втечі військових до Росії уряд Камеруну посилив обмеження на виїзд військовослужбовців із західноафриканської країни. Чимало з африканських новобранців не повернулися, ставши жертвами невдалої російської тактики. Щодня в середньому російська армія втрачає понад 1100 солдатів задля мінімального просування.

Камерунські соцмережі вже зафіксували понад 60 випадків загибелі громадян країни на війні в Україні. Соцмережі рясніють постами людей, які шукають інформацію про родичів, що пішли на службу в російську армію, а потім перестали виходити на зв’язок. Часто на фото можна побачити африканців у формі ЗС РФ.

Ще один африканець, 25-річний Малік Діоп із Сенегалу, нещодавно розповів на допиті ЗСУ, що здобував освіту в РФ. Одного разу до нього в торговому центрі підійшли вербувальники з пропозицією роботи. Іноземцю пообіцяли вакансію посудомийника в Луганську, якомога далі від фронту, за 5 700 доларів на місяць.

Однак вже через тиждень Маліку видали зброю, гранати й каску, а потім відвезли на фронт під Торецьк. Коли з’явилась нагода, він викинув свою форму та зброю і втік. Після двох днів пішого переходу його схопили.

Зазначається, що однією з причин масового дезертирства в камерунській армії є низька зарплатня. Так, молодший солдат в Камеруні отримує близько 67 фунтів стерлінгів щомісяця (приблизно 90 доларів), тоді як Росія, подейкують, пропонує камерунським новобранцям близько 1 500 фунтів стерлінгів на місяць (орієнтовно 2 000 доларів).

Видання зауважує, що завербовані Росією африканці воюють не лише на фронті. До російської воєнної системи також активно залучені й жінки з Африки.

У травні Global Initiative Against Transnational Organised Crime представила звіт з доказами, що російська компанія у промзоні «Алабуга» в Єлабузі вербує сотні африканок для виробництва іранських дронів Shahed.

Жінок завербували до компанії, пообіцявши їм хорошу зарплату і можливості для навчання. Водночас їм не повідомили про суть роботи, а також про те, що завод був військовим об’єктом.

Уже у квітні 2024 року кілька африканських робітниць зазнали поранень через атаку українських безпілотників на об’єкт.

Як писав ZAXID.NET, у травні МЗС західноафриканської країни Того заявило, що українські військові взяли у полон кількох громадян Того, які воювали на боці Росії. Заявлялось, що більшість полонених були студентами, які виїхали до Росії за пропозицію отримувати стипендію.