Момент захоплення росіянина в полон поблизу кордону

Бійці ССО здійснили чергову успішну операцію в тилу російських окупантів, ліквідувавши росіян та захопивши полоненого. У пресслужбі командування ССО 14 липня оприлюднили відео з кадрами операції.

За даними пресслужби командування ССО, наліт на тил противника здійснили оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій. На відео, яке показали українські бійці, видно, як воїни ССО ведуть стрілецький бій з російською групою.

На кадрах видно одного з ліквідованих росіян, а також показаний момент взяття у полон росіянина. Коли та де саме відбулося зіткнення, у пресслужбі ССО не уточнили, проте зазначили, що українські бійці здійснили наліт в поблизу кордону з Росією.

«Воїни ССО зайшли в тил противника та провели спеціальні дії, в результаті було знищено ворожу живу силу, а також один боєць РФ — взятий у полон. Без втрат з нашого боку», – повідомили у пресслужбі ССО.

Нагадаємо, 2 липня ССО опублікувала схоже відео ліквідації російської групи поблизу кордону. Один з окупантів тоді здався в полон, заявивши українським військовим, що пішов воювати проти України, бо «дов****б».