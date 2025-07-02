ССО проникли на позицію росіян

Бійці Сил спеціальних операцій проникли на позицію російських військових та ліквідували їх. Один з окупантів здався у полон. Про це у середу, 3 липня, повідомили у пресслужбі ССО та опублікували відео успішної операції.

Зазначається, що оператори ССО проводили розвідку у прикордонній ділянці та помітили пересування росіян.

«Оперативно оцінивши тактичну обстановку був здійснений успішний наліт. В результаті знищили чотирьох військовослужбовців РФ, ще одного взяли в полон», – йдеться у повідомленні ССО.

Спецпризначенці допитали полоненого та надали йому медичну допомогу, оскільки той мав осколкове поранення. Російський військовий сказав бійцям ССО, що пішов воювати проти України, бо «дов****б».

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Нагадаємо, 7 червня Сили спеціальних операцій знищили російських військових на Курському напрямку, які прямували на Сумщину.