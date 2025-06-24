Бійці 3 ОШБр ліквідували взвод росіян на Донеччині

Бійці Третьої штурмової бригади ліквідували біля населеного пункту Рідкодуб, що на Донеччині, взвод російських військових. Українські захисники опублікували відео успішної бойової операції у вівторок, 24 червня.

Військові підрозділів Третьої штурмової бригади повідомили, що здійснили успішні рейди в районі донецького села Рідкодуб, що межує з Харківщиною. Зокрема, українським військовим під час наступальних дій вдалося ліквідувати взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії Росії. Бійці 3 ОШБр зачистили позиції окупантів та змогли там закріпитися.

Зазначається, що завдяки 3-й роті Karakurt Colony 2-го механізованого батальйону українським військовим вдалося покращити тактичне положення на напрямку.

«Ворог посилює активні штурмові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Попри це, Третя штурмова не лише стримує натиск, а й контратакує противника, підсилюючи суміжні підрозділи!», – наголосили українські військові.

Як зазначає «Мілітарний», з Рідкодуба росіяни можуть наступати у бік міста Лиман до річки Оскіл, й далі до міста Ізюм на Харківщині. Лиман має оперативне логістичне значення, оскільки дає змогу контролювати ключовий автомобільний переїзд через Сіверський Донець.

Зауважимо, що Третя штурмова бригада не уточнила кількість ліквідованих окупантів, однак з відкритих джерел відомо, що чисельність російського взводу становить від 20 до 40 військових.

Додамо, що 283-й мотострілецький полк, військовослужбовців якого ліквідували українські бійці, воює проти України на Луганщині та Донеччині. Зокрема, у листопаді 2023 року полк діяв в районі села Голикове, що за 10 км від міста Кремінна Луганської області. У грудні 2023 та січні 2024 року полк безуспішно намагався атакувати українських військових біля села Терни Краматорського району Донецької області.

Нагадаємо, 19 червня боєць Третьої штурмової бригади розповів, як йому вдалося захопити у полон чотирьох російських окупантів. При цьому український військовий надав полоненим, які мали осколкові поранення, медичну допомогу.