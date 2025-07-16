Українські військові захопили у полон російських десантників

Військові 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила захопили у полон групу десантників російської 98-ї дивізії. Про це у середу, 16 липня, повідомили на фейсбук-сторінці 24 ОМБр.

Як розповіли українські захисники, полонили російських десантників у місті Часів Яр Донецької області. Всі полонені воювали проти України у складі 98-ї російської дивізії, яка вважається «елітним» з’єднанням армії окупантів.

«Але тепер у його лавах – люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед. Полонені зізнаються: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють. Гроші, амністія, обіцянки — усе зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім», – наголосили українські військові.

Бійці 24 ОМБр запевнили, що полонені окупанти перебувають у задовільних умовах, їх регулярно годують та надають медичну допомогу. Українські військові наголошують, що добровільна здача у полон – шанс для росіян зберегти своє життя на війні проти України, в іншому випадку на них очікує ліквідація.

«Україна – не місце для виправлення росіян. Тут не перевиховують. Тут ліквідують. І єдиний шанс для тих, хто вже опинився на війні – здатися в український полон, аби зберегти життя та повернутися додому живим», – наголосили у 24 ОМБр.

Зауважимо, що російська 98-ма гвардійська повітряно-десантна дивізія була створена у 1944 році. За цей час військові дивізії брали участь у бойових діях в Ічкерії, Грузії та Сирії. Також відомо, що 24 серпня 2014 року українські військові затримали десантників російської 98-ї дивізії біля селища Дзеркальне Донецької області. У Росії заявили, що вони нібито випадково потрапили на територію України. Згодом десантників передали Росії.

У 2023-2024 році військові 98-ї дивізії брали участь в окупації Бахмута Донецької області, а з квітня 2024 року намагаються захопити місто Часів Яр.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку Харківської області прикордонники підрозділу «Фенікс» дроном Mavic захопили у полон двох російських піхотинців та врятували їх від атак колишніх побратимів.