Військові 3 ОШБр захопили росіян у полон за допомогою дронів та НРК

На Харківщині військові Третьої штурмової бригади здійснили штурм російських позицій та захопили окупантів у полон лише за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів (НРК). Про це у середу, 9 липня, повідомили бійці 3 ОШБр та виклали відео.

Успішну операцію здійснили бійці підрозділу НРК «NC13» з роти Безпілотних систем DEUS EX MACHINA 2-го штурмового батальйону. Спершу військові атакували російський бліндаж FPV-дронами, а потім відправили на позиції окупантів роботизований комплекс, споряджений протитанковими мінами.

«Спочатку бліндаж не знищили повністю, отримали наказ підривати ще раз. Туди знову під’їхали НРК, вони (окупанти, – ред.) зрозуміли, що будемо ще раз підривати і вирішили з нами не жартувати», – розповіли бійці 3 ОШБр.

З напівзруйнованого бліндажа росіяни викинули табличку, на якій написали, що хочуть здатися у полон. Українські військові за допомогою дрона вивели двох окупантів з бліндажа до своїх рубежів, а потім захопили у полон та передали іншому піхотному підрозділу.

«Ми ж гуманні люди, ухвалили рішення брати їх у полон. Показали їм дроном, щоб йшли за ним. Вони все зрозуміли й доволі справно йшли за “мавіком”, а потім хлопці їх прийняли», – розповіли захисники.

Окупанти заявили, що здаються у полон

Як зазначають військові «трійки», раніше суміжним підрозділам не вдавалося захопити ці позиції окупантів власними силами, однак операція вдалася за допомогою роботизованих комплексів та дронів. Відтак цю лісосмугу тепер займають українські бійці.

«Залучення роботизованих комплексів полегшує, а в деяких випадках звільняє піхоту від роботи. Наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів можна не тільки штурмувати, а й брати у полон», – підсумували військові.

Бійці Третьої штурмової бригади зазначають, що це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотними платформами.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що військовий третьої штурмової бригади з позивним «Марік» самотужки захопив у полон чотирьох російських військових, які намагалися закріпитися в сусідній лісосмузі.