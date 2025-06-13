Пілот полку «К-2» за допомогою робота евакуював бійця, який втратив ногу

Військові 20-го окремого полку безпілотних систем «К-2» вперше евакуювали важкопораненого бійця за допомогою наземного роботизованого комплексу, яким керував пілот. Відео успішної евакуації опублікували на ютуб-каналі полку у четвер, 12 червня.

Подія трапилась 30 травня 2025 року. Росіяни уразили український бронетранспортер M113, у якому перебував один з військових. Він отримав важке поранення: втратив ногу, а також пошкодив руку. Його підрозділ вважав загиблим весь екіпаж, однак пораненого бійця випадково помітили пілоти полку «К-2». Українського військового вирішили евакуювати за допомогою наземного дрона.

Наземним роботизованим комплексом керував командир екіпажу з позивним «Дикий». Військовий розповів, що зазвичай використовує робота для логістичних місій: підвезення продуктів, бойових комплектів тощо. Евакуацію пораненого ускладнював поганий зв’язок, однак оператору наземного робота допомагала аеророзвідка та штурман.

«Я переживав. Я розумів, що везу не воду або їжу, а везу людину, яка сподівається на мене. Нас вела аеророзвідка, я, як пілот, їхав просто по картинці з “мавіка”, а правим вухом слухав свого штурмана. Ще одна людина комунікувала з командирами, робила доповіді», – поділився військовий із позивним «Дикий».

Коли робот під’їхав до бійця, той, попри поранення, зміг забратися на нього. Після чого роботизований комплекс вирушив до евакуаційної групи.

«Ми зробили всі доповіді, щоб евакуаційна група була готова виїхати до домовленого місця, де вони будуть забирати пораненого. І почали рух назад. Напевно, нам допоміг Бог, дорогою назад в нас відновився зв’язок. Правда, всі трохи переживали, розуміючи відповідальність», – розповідає Дикий.

Поранений військовий три години очікував на евакуацію. У взаємодії з дронами «Дикому» вдалося успішно вивезти пораненого бійця та передати медикам його бригади. Згодом «Дикому» повідомили, що медики стабілізували стан пораненого, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, військовослужбовцю бригади «Азов», який отримав важке поранення, за допомогою дронів доставили на передову кров для переливання. З моменту поранення військовий протягом 10 годин перебував на позиції. Переливання крові врятувало йому життя.