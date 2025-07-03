Бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів БпЛА

Українські захисники знищили 42 позиції операторів дронів Росії на Запорізькому напрямку. Кадри операції опублікували у четвер, 3 липня, на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

Комплексна операція зі знищення позицій російських операторів БпЛА отримала назву «Дроноцид».

«Департамент активних дій ГУР МО України, командування Повітряних сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ «Запоріжжя» та ОСУВ «Таврія» влаштували місячник анігіляції російських дроноводів», – йдеться у повідомленні.

Впродовж операції на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Внаслідок успішних ударів було знищено та пошкоджено 42 об’єкти росіян.

Нагадаємо, 2 липня бійці ССО показали ліквідацію групи окупантів на кордоні з Росією.