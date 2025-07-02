Генштаб Збройних сил України підтвердив, що російським ДРГ вдалося проникнути на територію села Дачне Дніпропетровської області. Там розповіли, що окупантів ліквідували, а деяких захопили у полон. Про це у середу, 2 липня, повідомив Генштаб ЗСУ.

«Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Там також повідомили, що під час другої спроби росіян штурмувати Дніпропетровську область обидва окупанти потрапили у полон до бригади морської піхоти Військово-морських сил України, поповнивши обмінний фонд.

«Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України», – наголосили у Генштабі.

Зауважимо, що у вівторок, 1 липня, російська 114 бригада заявила про окупацію села Дачне на Дніпропетровщині. Окупанти виклали у мережу відео з розгорнутим російським прапором, стверджуючи, що кадри зняті у селі Дачне.

Того ж дня журналіст та військовий Юрій Бутусов повідомив, що військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку «Скала» протягом двох діб захопили у полон дев’ятьох окупантів, які намагалися наступати на Дніпропетровську область, ще шістьох – ліквідували. Вказано, що росіяни хотіли закріпитися за адміністративною межею Дніпропетровської та Донецької областей. Бутусов опублікував відео з полоненими російськими військовими.