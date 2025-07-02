ЗСУ ліквідували та захопили у полон росіян, які проникли на Дніпропетровщину
Генштаб ЗСУ повідомив, що Дніпропетровська область залишається під контролем Сил оборони
Генштаб Збройних сил України підтвердив, що російським ДРГ вдалося проникнути на територію села Дачне Дніпропетровської області. Там розповіли, що окупантів ліквідували, а деяких захопили у полон. Про це у середу, 2 липня, повідомив Генштаб ЗСУ.
«Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Там також повідомили, що під час другої спроби росіян штурмувати Дніпропетровську область обидва окупанти потрапили у полон до бригади морської піхоти Військово-морських сил України, поповнивши обмінний фонд.
«Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України», – наголосили у Генштабі.
Зауважимо, що у вівторок, 1 липня, російська 114 бригада заявила про окупацію села Дачне на Дніпропетровщині. Окупанти виклали у мережу відео з розгорнутим російським прапором, стверджуючи, що кадри зняті у селі Дачне.
Того ж дня журналіст та військовий Юрій Бутусов повідомив, що військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку «Скала» протягом двох діб захопили у полон дев’ятьох окупантів, які намагалися наступати на Дніпропетровську область, ще шістьох – ліквідували. Вказано, що росіяни хотіли закріпитися за адміністративною межею Дніпропетровської та Донецької областей. Бутусов опублікував відео з полоненими російськими військовими.