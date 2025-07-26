В Росії згорів навчальний винищувач Су-27УБ

В ніч на суботу, 26 липня, на російському аеродромі «Армавір», що у Краснодарському краї, згорів навчально-бойовий винищувач Су-27УБ. Про це повідомило Головне управління розвідки міноборони України.

За даними розвідки, аеродромі «Армавір» та літаки, що розташовані там, використовують переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. Відомо, що наразі відсутній зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому.

«Спротив кремлівському режиму всередині Росії – зростає. ГУР МО України нагадує – кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату», – йдеться у повідомленні української розвідки.

Су-27УБ – двомісна навчально-бойова модифікація винищувача СУ-27. Його серійне виробництво почалося з 1986 року у Радянському союзі. Водночас Су-27 – радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління. Створений з метою завоювання переваги в повітрі. Росіяни активно використовують Су-27 у війні проти України.

Нагадаємо, 1 липня 2025 року у Нижегородській області Росії біля міста Кулебаки під час навчально-тренувального польоту розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. В авіакатастрофі помер 41-річний штурман, майор Алєксандр Павлов, який воював проти України.