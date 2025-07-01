В Росії розбився бомбардувальник Су-34

У Нижегородській області Росії під час навчально-тренувального польоту розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це у вівторок, 1 липня, повідомили російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони РФ.

За даними телеграм-каналів Baza та 112, бомбардувальник впав біля селища Велетьма та міста Кулебаки Нижегородської області під час виконання навчально-тренувального польоту. Російське міноборони стверджує, що екіпаж літака, що складався з двох пілотів, встиг катапультуватись.

«Під час заходу на посадку відбулася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб усунення несправності у польоті, проте ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону та катапультувався», – йдеться у повідомленні міноборони Росії.

Зазначається, що політ виконувався без боєкомплекту. Пілотів наразі не знайшли, на місці працює пошуково-рятувальна група.

Як зауважує «Мілітарний», за 12 км від міста Кулебаки розташований російський аеродром «Саваслейка». Там дислокується філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань.

Додамо, що Су-34 – російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження на відстані до 600 км від лінії боєзіткнення. Літак здатний виконувати завдання в умовах сильної протидії засобів ППО та РЕБ у будь-який час доби та у складних метеорологічних умовах.

Росіяни активно застосовують Су-34 у війні проти України. Зокрема, для запуску ракет Х-29 та Х-59. Також Су-34 є носієм КАБ-500 та КАБ-1500, а також бомб серії BGL. Крім того, бомбардувальник оснащений 30-мм гарматою ГШ-30-1 для ближнього бою.