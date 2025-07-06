В Росії внаслідок авіакатастрофи помер штурман, який воював проти України

Внаслідок авіакатастрофи російського винищувача-бомбардувальника Су-34 у Нижегородській області Росії помер 41-річний штурман, майор Алєксандр Павлов, який воював проти України. Про це у неділю, 6 липня, повідомила адміністрація Джидинського району Республіки Бурятія Російської Федерації, звідки той родом.

У повідомленні вказано, що російський майор Алєксандр Павлов помер 1 липня 2025 року нібито «рятуючи життя мирних людей». У понеділок, 7 липня, у рідному селі окупанта відбудеться його поховання.

Відомо, що Алєксандр Павлов народився 1 лютого 1984 року у селі Петропавлівка у Бурятії. У 2008 році закінчив Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів, після чого розпочав службу у Збройних силах Росії.

Зазначається, що Павлов брав участь у бойових діях у Сирії та воював проти України. Загалом на рахунку штурмана 1500 бойових вильотів. Павлов мав 12 бойових державних нагород.

Нагадаємо, 1 липня 2025 року у Нижегородській області Росії біля міста Кулебаки під час навчально-тренувального польоту розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Спочатку російські ЗМІ повідомляли, що екіпаж літака, який складався з двох людей, успішно катапультувався. Однак за кілька годин російські пропагандисти повідомили, що один з льотчиків невдало приземлився на дерево та загинув внаслідок закритих травм.

Додамо, що за 12 км від міста Кулебаки розташований російський аеродром «Саваслейка», звідки російські літаки атакують Україну.

Нагадаємо, у квітні 2025 року внаслідок авіакатастрофи військового гелікоптера Мі-28 у Ленінградській області Росії помер 28-річний пілот Ілья Ваньковскій. Російський капітан воював проти України від початку повномасштабного вторгнення та здійснив понад 300 бойових вильотів.