В авіакатастрофі в Росії загинув льотчик, який воював проти України

Внаслідок авіакатастрофи військового гелікоптера Мі-28 у Ленінградській області Росії загинув 28-річний пілот Ілья Ваньковскій, який воював проти України. Про це повідомив голова Тальмєнського району Алтайського краю Ігор Жарков.

За словами Ігоря Жаркова, загиблий Ваньковскій мав звання капітана та обіймав посаду командира російського гелікоптера Мі-28. Він служив в російській армії протягом 10 років та воював проти України від початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року він здійснив понад 300 бойових вильотів у війні проти України.

Як стверджує Ігор Жарков, російський пілот загинув під час виконання «військового обов’язку». Гелікоптер, у якому перебував окупант, розбився під час навчального польоту.

Загиблий російський льотчик Ілья Ваньковскій, який воював проти України

У п’ятницю, 18 квітня, у російському селищі Тальмєнка відбулась церемонія прощання з окупантом.

Мі-28 – радянський та російський ударний гелікоптер, який застосовують для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої бронетехніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Росіяни використовують Мі-28 у війні проти України з 2022 року.

Гелікоптер здатний виконувати різні маневри: петлю Нестерова, переворот Іммельмана, бочку, політ боком, політ назад, вбік зі швидкістю до 100 км/год, розворот із кутовою швидкістю до 117 градусів/с, максимальна кутова швидкість крену понад 100 град./с.

Нагадаємо, 18 березня, в Ленінградській області РФ розбився військовий вертоліт Мі-28. Екіпаж повітряного судна, що складався з двох пілотів, загинув. У пресслужбі Ленінградського військового округу повідомили, що гелікоптер перебував на озброєнні ВКС Росії.