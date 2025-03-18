Унаслідок авіатрощі загинули двоє російських пілотів

У вівторок, 18 березня, в Ленінградській області РФ розбився військовий вертоліт Мі-28. Екіпаж повітряного судна, що складався з двох пілотів, загинув. Про це повідомили пропагандистські медіа та російське міноборони.

Зазначається, що інцидент трапився у Волосовському районі Ленінградської області о 18:20 за місцевим часом. Вертоліт упав у полі під час виконання навчально-тренувального польоту.

У пресслужбі Ленінградського військового округу повідомили, що гелікоптер перебував на озброєнні ВКС Росії. На місці авіатрощі працюють рятувальники.

Мі-28 – радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Розробка вертольота велася на Московському вертолітному заводі ім. М. Л. Міля з 1978 року.

Вертоліт здатний виконувати низку маневрів у повітрі: петлю Нестерова, переворот Іммельмана, бочку, політ боком, політ назад, вбік зі швидкістю до 100 км/год, розворот із кутовою швидкістю до 117 градусів/с, максимальна кутова швидкість крену понад 100 град./с.

Росія постачає вертольоти Мі-28 Ірану, а також використовує у війні проти України. Станом на серпень 2024 року редактори Oryx Blog підтвердили втрату Росією 10 гелікоптерів Мі-28 (знищених або захоплених українськими військовими), ще чотири гелікоптери отримали пошкодження.