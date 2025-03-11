Пуск ракети Aster 30 із ЗРК SAMP/T

За час повномасштабної війни Сили оборони збили російський літак сімейства Су за допомогою французько-італійського зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат під час дискусії на «Defence Talks: Небо без КАБів», повідомило «Суспільне» у вівторок, 11 лютого.

Ігнат не уточнив, на якій конкретно ділянці фронту і коли саме збили російський літак. Також не відома модель ворожого літака.

За допомогою європейського ЗРК українські сили збивали й інші ворожі цілі.

«SAMP/T збивав “Сушку”. Але й інші цілі. Є підтверджений літак», — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що нині одним із найефективніших засобів для збиття літаків залишається американський комплекс ППО Patriot, який був створений для боротьби з балістичними загрозами.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 11 березня 2025 року Збройні сили знищили 370 літаків та 331 гелікоптер російських окупантів.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Франція та Італія ухвалили рішення про передачу Україні зенітного ракетного комплексу SAMP/T. У травні того ж року в Україну прибув перший ЗРК SAMP/T від Італії.

У вересні 2024 року Італія анонсувала передачу Україні ще однієї батареї ЗРК SAMP/T.

Що відомо про SAMP/T

SAMP/T – наземний зенітно-ракетний комплекс великої дальності, розроблений європейським консорціумом Eurosam (MBDA Італія, MBDA Франція, Thales).

Samp/T може знищувати ворожі літаки на відстані до 100 км та балістичні ракети – до 25 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

ЗРК побудований на основі твердопаливної зенітної ракети Aster 30. Швидкість польоту ракети – 4,5М (1400 м/с). Вага бойової частини – 20 кг, стартова маса – 450 кг.