Італія передасть Україні батарею ППО Samp-T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні [Antonio Tajani] анонсував передачу Україні ще однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Samp-T. Про це йдеться у повідомленні італійського МЗС, опублікованому у понеділок, 16 вересня.

Антоніо Таяні наголосив, що Україна ніколи не просила більше допомоги, ніж Італія може надати. Італійський міністр також зазначив, що країна не має британської та американської зброї, якої потребує Україна. Проте очільник італійського відомства зазначив, що країна може допомогти захистити українців від російських атак, надавши систему ППО Samp-T.

«Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення», – повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Антоніо Таяні також наголосив, що країни «Групи семи» засуджують постачання Росії іранських ракет. Крім того, за словами італійського міністра, такі дії Ірану європейській безпеці.

Зазначимо, що на озброєнні України вже перебуває один комплекс ППО Samp-T, який також передала Італія.

Samp-T – наземний ЗРК франко-італійського виробництва, призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, що включають літаки, крилаті та балістичні ракети.

Samp-T може знищувати літаки на дальності від 3 км до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження — до 25 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).