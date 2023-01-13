ППО Mamba (SAMP-T)

Уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, яка здатна збивати, у тому числі балістичні та крилаті ракети. Про це повідомляє видання RID.

Зазначається, що «зелене світло» було дано протягом останніх днів за вказівкою очільниці уряду Джорджії Мелоні.

Близько двох тижнів тому питання постачання батареї ЗРК залишалося відкритим через небажання як оборонного відомства, так і військових – враховуючи, що на озброєнні Італії знаходиться лише п’ять батарей SAMP/T, і одна з них розгорнута в Кувейті в рамках операції INHERENT. RESOLVE – і деяких політиків в урядовій більшості.

За даними видання, прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг «сильний тиск з боку Вашингтона».

«Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і зараз деталі конфіденційні. За чутками, батарея складатиметься з «шматочків» італійської системи та «шматочків» французької системи», – йдеться у матеріалі.

Що таке система ППО Mamba (SAMP-T)

Системи протиповітряної оборони SAMP-T призначені для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Наземна система класу «повітря-повітря» працюють на 80 км. Висота ураження – до 25 км.

ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

Як пише «АрміяInform», базове призначення комплексу SAMP-T – протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші. Але під час випробувань та експлуатації з’ясувалося, що ЗРК ефективно діє проти багатьох видів ракет малої та середньої дальності: крилатих і балістичних, протирадіолокаційних і протиповітряних, а також проти різних типів літаків і БПЛА в будь-яких погодних умовах, навіть при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності.

Такі установки є на експлуатації у трьох країн: Франції - 32 штуки, Італії - 6 штук, Сінгапура - 12.