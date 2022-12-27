Італійська система протиповітряної оборони SAMP/T

Італія розглядає варіанти надання систем ППО для Збройних сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

«Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем протиповітряної оборони для захисту українського неба. Обговорили формулу миру», – повідомив Зеленський.

Про які саме системи ППО йдеться, наразі невідомо, та ще в листопаді ЗМІ писали, що Італія розглядає передання Україні систем SAMP/T і ракет Aspide у рамках нового пакета допомоги.

Під час розмови глава держави подякував очільниці уряду Італії за солідарність і всебічну підтримку України. Також він привітав надання італійським урядом додаткових 10 млн євро допомоги, які анонсував міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.

Комплекс SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.

Кожна самохідна пускова установка комплексу на автомобільному шасі Astra/Iveco або Renault-TRM-10000 оснащена 8 ракетами-перехоплювачами Aster-30 у транспортно-пускових контейнерах, які перед пуском переводять у вертикальне положення. Також у комплекс входить багатофункціональна РЛС Thompson-CSF ARABEL з фазованими антенними решітками.