Patriot буде розгорнуто в Україні менш ніж за шість місяців

Уряд США розробив спеціальний план щодо прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні, це має зайняти менш ніж шість місяців замість року. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Associated Press.

Кулеба сказав, що він «абсолютно задоволений» результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня. Він повідомив, що уряд Штатів розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до запуску в країні менш ніж за шість місяців, тоді як зазвичай навчання займає до року.

Також Кулеба сказав, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році, додавши, що дипломатія завжди відіграє важливу роль, і «кожна війна закінчується дипломатичним шляхом».

Як інформував ZAXID.NET, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Крім того, до нього увійшла одна батарея ЗРК Patriot.

MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, він може перехоплювати, у тому числі й балістичні ракети. ЗРК Patriot здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність в залежності від типу ракети становить від 50 до 160 км.