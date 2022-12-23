MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США

Командувач Повітряних сил ЗСУ затвердив список військових, які навчатимуться роботі з ППО Patriot в одній з країн НАТО. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Командувач Повітряними силами затвердив перелік людей, які вже можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли через кілька тижнів наші фахівці навчилися вміло оперувати цими комплексами», – зазначив Ігнат, якого цитує РБК-Україна.

За його словами, навчання управлінню системами ППО Patriot може зайняти трохи довше часу, тому що це інша техніка, потужніша і далекобійніша.

Зазначимо, що у Пентагоні розглядається можливість навчання українських захисників експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах.

Як інформував ZAXID.NET, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Крім того, до нього увійшла одна батарея ЗРК Patriot.

MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, він може перехоплювати, у тому числі й балістичні ракети. ЗРК Patriot здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність в залежності від типу ракети становить від 50 до 160 км.

Профільне видання War Zone з посиланням на власні джерела у Пентагоні повідомляє, що ЗРК Patriot запрацює в Україні не раніше, ніж через два місяці.