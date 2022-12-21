Україна отримає від США ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден на тлі візиту до Вашингтона президента Володимира Зеленського розпорядився виділити один мільярд доларів на оборонну допомогу для України. Ще 850 млн доларів виділив Пентагон, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомила 21 грудня прес-служба Білого дому, допомога стосується предметів оборонного призначення, послуг Міноборони США, військової освіти та підготовки для українських захисників.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги на загальну суму 1,85 млрд доларів, яка складається з виділеного Байденом мільярда доларів, а також з 850 млн доларів від Пентагону. Цей пакет вперше включатиме передачу системи протиракетної оборони Patriot.

«Відповідно до делегування повноважень від Президента, сьогодні я санкціоную двадцять восьме скорочення американських озброєнь та обладнання для України, починаючи з серпня 2021 року. Це скорочення на 1 мільярд доларів надасть Україні розширені можливості протиповітряної оборони та високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна так ефективно використовує для захисту на полі бою», – йдеться в заяві Блінкена.

Він уточнив, що про виділення для України 850 млн доларів Пентагон оголосить найближчим часом.

За інформацією журналістки CNN Кайлі Етвуд, новий пакет допомоги, крім батареї ЗРК Patriot, також включає sпільні боєприпаси прямої атаки (так звані «розумні бомби», англ. joint direct attack munitions або скорочено JDAM), різноманітні боєприпаси, зокрема до HIMARS, бронемашини, ракети HARM, прилади нічного бачення, супутникові термінали та їхнє обслуговування тощо.

Here's the list of weapons part of the new Ukraine assistance today, per a State Spox. For the 1st time includes: Patriot Air and Missile Defense System & Joint Direct Attack Munitions, which will provide Ukraine w/ enhanced precision strike capabilities against invading forces. pic.twitter.com/l2Q4XE1hNw — Kylie Atwood (@kylieatwood) December 21, 2022

Як пише LIGA.NET, на брифінгу Блінкен повідомив, що в пакет вартістю 1 млрд доларів увійдуть такі військові засоби (а також інші, які тут не перераховані):

батарея Patriot та боєприпаси до неї;

боєприпаси до HIMARS;

500 високоточних артилерійських снарядів 155 мм;

30 різнокаліберних мінометних систем та 10 000 снарядів;

37 машин Cougar з протимінним захистом MRAP;

120 автомобілів HMMWV;

2 700 гранатометів та стрілецька зброя;

неназвана кількість HARM та JDAM;

протипіхотні міни, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку та бронежилети.

Список військової допомоги, наданої за програмою USAI (850 млн доларів) включатиме:

45 тис. 152 мм артилерійських снарядів;

20 тис. 122 мм артилерійських снарядів;

50 тис. 122 мм реактивних снарядів до систем БМ-21 «Град»;

100 тис. 125 мм танкових боєприпасів;

термінали та послуги супутникового зв’язку;

фінансування навчання й технічного обслуговування.

Що відомо про ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці.

ЗРК Patriot випускає американська компанія Raytheon – найбільший у світі виробник керованих ракет. Окрім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять радіолокаційна станція і пункт управління. Система може перехоплювати, у тому числі, й балістичні ракети. Саме такі ракети Росія готується отримати від Ірану.

Типова батарея Patriot містить радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

ЗРК Patriot перебувають на озброєнні кількох країн НАТО, включаючи Німеччину, Грецію, Нідерланди, Румунію, Іспанію та Швецію.