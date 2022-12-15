Військовослужбовець ВПС США налаштовує інтерфейс спільних боєприпасів прямої атаки на винищувачі F-16 під час серпневих військових навчань в Італії

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надіслати в Україну сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні бомби». Вони здатні з високою точністю вражати позиції російських військ, пише The Washington Post із посиланням на високопосадовців США, знайомих із цим питанням.

Комплекти, які Пентагон називає Joint Direct Attack Munition (Спільний боєприпас прямої атаки), передбачають пристрої глобального позиціювання для високої точності, які можна прикріплювати до різноманітної зброї. Військові США використовували цю технологію на бомбах вагою до 900 кг, зазвичай встановлюючи її в бомбардувальниках і винищувачах.

Поки не відомо, чи схвалив президент Джо Байден або хтось із його головних радників запропоновану передання JDAM Україні. Джерела WP не сказали, будуть українські війська використовувати комплекти на авіаційній чи наземній зброї, або які конкретні системи в українському арсеналі будуть посилюватися у такий спосіб.

Адміністрація Байдена раніше вже надала Україні високошвидкісні протирадарні ракети повітряного базування HARM, щоб посилити здатність України завдавати авіаударів. Але ця зброя функціонує інакше, ніж JDAM, що має GPS-наведення.

Постачання JDAM ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона для допомоги Україні й створило б новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби, підсумували журналісти.