ЗРК Patriot, що перебувають перебуває на озброєнні кількох країн НАТО, включаючи Німеччину, Грецію, Нідерланди, Румунію, Іспанію та Швецію

Адміністрація президента США Джозефа Байдена завершує підготовку планів щодо відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників і високопоставленого представника адміністрації.

За словами джерел телеканалу, про таке рішення можуть оголосити вже цього тижня.

Розроблений Пентагоном план, ще має бути схвалений міністром оборони США Ллойдом Остіном, після чого він буде направлений на підпис президенту США Джо Байдену.

CNN зазначає, що наразі невідомо, скільки ракетних установок буде надіслано, але типова батарея Patriot містить радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Після остаточного узгодження планів, Patriot будуть відправлені «найближчими днями», а українські військові пройдуть навчання з їхнього використання на базі армії США в Німеччині.

Україна просила систему протягом багатьох місяців, але логістичні проблеми її доставки та експлуатації є величезними. Попри ці перешкоди, «реальність того, що відбувається на місці» змусила адміністрацію США ухвалити рішення про передачу системи Україні, сказав високопосадовець адміністрації.

Це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, яка буде надіслана в Україну, і чиновники кажуть, що вона допоможе захистити повітряний простір і для країн НАТО у Східній Європі.

Що відомо про ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці.

ЗРК Patriot випускає американська компанія Raytheon – найбільший у світі виробник керованих ракет. Окрім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять радіолокаційна станція і пункт управління.

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ЗРК MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою в арсеналі армії США. Комплекс перебуває на озброєнні кількох країн НАТО, включаючи Німеччину, Грецію, Нідерланди, Румунію, Іспанію та Швецію.