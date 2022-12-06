Раніше Німеччина запропонувала Польщі розмістити на своїй території системи ППО Patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна не передаватиме Україні системи ППО Patriot. Про це він повідомив у вівторок, 6 грудня, на своїй сторінці у Twitter.

Таке рішення він ухвалив після розмови із німецькою колегою Крістіне Ламбрехт.

«Після розмови я з розчаруванням ухвалюю рішення відмовитися від планів. Розгортання Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців», – наголосив міністр.

Po rozmowie z MON,z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia . Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w i wpięcia ich w nasz system dowodzenia — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022

Зауважимо, що після падіння ракет у Польщі Німеччина запропонувала Варшаві розмістити американські комплекси Patriot, що належать ФРН, на її кордонах. 23 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та голова керівної партії Ярослав Качинський запропонували Німеччині розмістити Patriot у західній частині України.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами території Альянсу має бути узгодженим з усіма країнами-членами. Але генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що передавати Україні ті чи інші системи ППО/ПРО чи ні – вирішувати урядам країн.