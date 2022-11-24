Польське міноборони попросило Німеччину передати Україні раніше запропоновані Польщі системи ПРО Patriot. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він переконаний, що передача цих систем саме Україні підвищить безпеку на кордонах самої Польщі.

«Після чергових ракетних обстрілів Росії, я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні і розміщені на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні», – заявив Блащак.

Наразі намецька сторона на пропозицію Блащака не відреагувала.

Нагадаємо, після того, як у Польщі впала ракета, Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot.