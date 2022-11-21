Наразі Німеччина має на озброєнні 12 ЗРК Patriot

Після падіння в Польщі ракети Німеччина запропонувала Варшаві свою допомогу у посиленні протиповітряної оборони. Німеччина, зокрема, запропонувала розгорнути у Польщі свої зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, заявила міністерка оборони країни Крістіне Ламбрехт, повідомляє Reuters.

Також раніше уряд Німеччини заявив, що запропонує Польщі допомогу в патрулюванні повітряного простору за допомогою винищувачів Eurofighter Typhoon після інциденту з падінням ракети в польському селі Пшеводув неподалік кордону з Україною.

«Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами протиповітряної оборони (ППО) Patriot», – сказала Ламбрехт.

Як повідомляється, наразі Німеччина має на озброєнні 12 ЗРК Patriot, два з яких дислокуються в Словаччині.

Нагадаємо, 15 листопада в селі Пшеводув на території агропідприємства пролунав вибух. Це сталося під час масованої російської атаки та територію України. На місці події загинуло двоє людей. Пізніше МЗС Польщі повідомило, що вибух спричинила ракета російського виробництва.

Наступного дня у Польщі заявили, що не вважають інцидент з ракетою у селі Пшеводув нападом на країну і трактують інцидент як нещасний випадок. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на території Польщі впала ракета типу С-300, і що, ймовірно, це була ракета, яку використовували українські сили.