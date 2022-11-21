Внаслідок падіння ракети в Пшеводуві загинуло двоє поляків

Більшість поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводуві не вплине на польсько-українські відносини. Такими є дані спільного опитування RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, пише «Європейська правда».

Як повідомляється, 70,3% опитаних поляків відповіли, що інцидент із падінням ракети не вплине на польсько-українські відносини. Ще 0,7% людей зазначили, що вони «радше покращаться», 0,8% о – «однозначно будуть кращими», 19,4% – «імовірніше погіршають», а 1,2% – «однозначно гіршими». Відповідь «не знаю» обрали 7,5%.

Також у поляків запитали про їхню підтримку України. Майже 65% усіх опитаних людей вважають підтримку України «достатньою». Натомість кожен четвертий респондент вважає, що допомога Україні «надто щедра». 7% опитаних сказали, що її недостатньо.

Найпопулярнішими відповідями на запитання, якою має бути польська допомога Україні, були: надання гуманітарної допомоги, прийом біженців та надання зброї, наприклад, гвинтівок чи протитанкових гранатометів.

Кожен третій опитаний вважає, що Польща повинна передати важку техніку, тобто літаки і танки. Про матеріальну допомогу говорить кожен четвертий опитаний.

Лише трохи більше одного відсотка опитаних вважають, що польський уряд повинен відправити своїх військових на допомогу Україні.

Опитування проводилося серед 1000 респондентів 18-20 листопада за змішаною методикою.

Вибух у селищі Пшеводув Люблінського воєводства стався у вівторок, у день, коли російські війська розпочали широкомасштабну ракетну атаку на Україну. Ракета впала на територію зерносушарки в селі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною, як пізніше повідомила польська влада, скоріш за все, з української системи ППО. Пролунав вибух, внаслідок якого загинуло двоє поляків.

Українська влада спершу заявила, що ракета є російською. Та президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна прагне встановити всі деталі вибухуу прикордонному населеному пункті в Польщі. Так, українських фахівців також допустили до розслідування обставин падіння ракети в Польщі.

Глава Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох зазначив, що в Польщі не вважають вибух на прикордонні нападом, а радше нещасним випадком.