Після вибухів біля польсько-українського кордону уряд Польщі оголосив про підвищення боєготовності деяких військових підрозділів. Офіційно Польща не підтвердила, що вибухи у прикордонному селі спричинені падінням російських ракет, однак про це заявляє низка польських та американських ЗМІ із посиланням на джерела у розвідці США.

Як повідомив речник польського уряду Пйотр Мюллер увечері, 15 листопада, Польща підвищує бойову готовність підрозділів силових структур.

«Із огляду на ситуацію, що склалася, були реалізовані процедури, які передбачені в такій ситуації, в тому числі, серед іншого, щойно ухвалене рішення про підвищення готовності певних бойових, військових частин на території Польщі та про підвищення бойової готовності підрозділів силових структур в нашій країні», – цитує речника польського уряду «Європейська правда».

Він додав, що уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору. Згідно з цією статтею, країни-члени НАТО «мають проводити спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін загрожує небезпека».

Він пообіцяв, що пізніше уряд Польщі оприлюднить офіційне повідомлення про інцидент, що трапився в селі Пшеводув, за 5 км від польсько-українського кордону. За попередніми даними, у Пшеводуві трапився вибух на зерносушарках. Від вибуху загинули двоє людей. Associated Press повідомило, що вибух трапився внаслідок падіння російських ракет.

Після цього прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив, що Польща скликала Раду національної безпеки та оборони (РНБО). Водночас у міноборони Росії заперечили падіння ракет у Пшеводуві, назвавши заяви польських ЗМІ «навмисною провокацією для ескалації ситуації». У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський також підтвердив удар російськими ракетами по території Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибух на прикордонні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та зідзвонився з президентом США Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, вдень 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по території України, випустивши понад 90 ракет.