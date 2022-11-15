Нафтопровід «Дружба» зупинений унаслідок масованого ракетного обстрілу України з боку РФ. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на угорську нафтогазову компанію MOL.

«Російські ракети знеструмили ділянки, які відповідають за живлення нафтопроводу «Дружба». Новини вже призвели до стрімкого зростання котирувань дизельного пального в Європі», – зазначено у повідомленні.

У компанії MOL повідомили, що російська артилерія влучила в трансформаторну станцію в Україні поблизу кордону з Білоруссю. Ця станція постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу «Дружба». Було пошкоджено трансформатори, які забезпечують електроенергією насосну станцію для прокачки сирої нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії.

Офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що Угорщина терміново скликає Раду безпеки через зупинку нафтопроводу «Дружба» та падіння ракети на території Польщі.

«У відповідь на припинення транспортування нафти нафтопроводом «Дружба» та ракетний удар по території Польщі Віктор Орбан скликає Раду оборони Угорщини», — написав він у Twitter.

«Сьогодні о 20:00 я скликав засідання Ради оборони у зв’язку з останніми подіями російсько-української війни», – повідомив президент Віктор Орбан.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти здійснили одну з наймасштабніших ракетних атак по Україні. Росія випустила по українських територіях понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет, а також близько 20 ракет «Калібр» та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.

Пізніше ЗМІ повідомили, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Польщі.