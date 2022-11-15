Польські ЗМІ повідомляють про вибух на зерносушарках у селі за 5 км від українського кордону

За даними американської розвідки, у вівторок, 15 листопада, дві російські ракети перетнули повітряний простір Польщі. Про це з посиланням на анонімного високопосадовця в уряді США повідомляє Associated Press.

Вдень 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по території України, випустивши понад 90 ракет. За інформацією AP, американська розвідка підтвердила, що дві російські ракети перетинали повітряний простір Польщі, унаслідок чого загинули двоє людей.

Водночас офіційно міністерство оборони США поки що не підтверджує падіння ракет на території Польщі. Під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що міноборони вивчає ситуацію.

Польські ЗМІ повідомляють про вибух на зерносушарках у селі Пшеводув, за 5 км від польсько-українського кордону. Від вибуху загинули двоє людей. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив, що Польща скликала Раду національної безпеки та оборони (РНБО).

Пізніше депутат польського сейму Пйотр Мюллер уточнив, що засідання РНБО скликали у зв’язку з «кризовою ситуацією», не уточнивши, про що саме йдеться.

Зазначимо, що Польща є членом НАТО. Згідно зі ст. 5 Альнсу, напад на будь-яку з держав-членів НАТО розглядається як напад на них усіх.