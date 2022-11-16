Постачання нафти відновили після проведення технічних робіт

Поставки нафти українською ділянкою нафтопроводу «Дружба» з Росії до Східної Європи відновлено. Про це пише із посиланням міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто повідомляє видання Bloomberg.

Постачання нафти відновили після проведення технічних робіт з усунення пошкоджень, які спричинило попадання російської ракети у трансформаторну підстанцію.

За словами Сіярто, через ушкодження деякий час обсяги поставок будуть меншими, ніж зазвичай.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні російські військові здійснили одну з наймасштабніших ракетних атак по Україні. Росія випустила по українських територіях понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет, а також близько 20 ракет «Калібр» та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.

Як наслідок було припинене постачання нафти в Угорщину трубопроводом «Дружба» через пошкодження трансформатора внаслідок попадання російської ракети. Ввечері через зупинку нафтопроводу «Дружба» президент Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони.